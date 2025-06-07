В результате пожара на складах в Пушкино пострадали три человека. Двое из них были госпитализированы с диагнозом «ожоги», сообщает Telegram-канал «112».

Площадь возгорания составила 21 тысячу квадратных метров, сотрудники МЧС смогли локализовать пожар на этой территории.

Пожар в Пушкино вспыхнул вечером 7 июня. Свидетели происшествия сообщают, что черный дым от пылающего здания на улице Новая поднимался в небо и двигался в сторону Ярославского шоссе, а на месте инцидента раздавались взрывы.

По информации МЧС, возгорание произошло в складе, где находились легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны. В борьбе с огнем участвовали более 100 пожарных и 27 единиц специальной техники. Первоначально огонь охватил площадь в 8,1 тыс. кв. м, но вскоре она увеличилась до 21 тыс. кв. м. Кроме того, пламя перекинулось на соседнее здание, и на складе площадью 13 тыс. кв. м обрушилась крыша.