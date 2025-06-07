Пушилин: два мирных жителя пострадали в ДНР из-за атак ВСУ

Два мирных жителя, включая подростка, пострадали от действий Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Два мирных жителя, в том числе подросток, пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — говорится в заявлении.

По информации Пушилина, в Ясиноватой подросток 2009 года рождения получил ранения средней степени тяжести от взрывного устройства.

В Красногоровке аналогичный инцидент произошёл с молодым человеком 2005 года рождения, который также получил травмы средней тяжести.

Он отметил, что пострадавшие сейчас получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее Пушилин сообщил, что в окрестностях Дзержинска идут серьёзные бои.