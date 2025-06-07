Пожар на складе в подмосковном Пушкине локализовали

Спасатели локализовали возгорание на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами. Об этом в субботу, 7 июня, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Пожар локализован, — передает Telegram-канал ведомства.

Возгорание на складе произошло 7 июня. В МЧС доложили, что на тот момент в ликвидации пожара принимали участие свыше 50 спасателей и 12 единиц техники.

Позднее стало известно, что площадь возгорания на складах возросла до 21 тысячи квадратных метров. Кроме того, по сообщениям журналистов, в результате происшествия один человек получил тепловой удар, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Позднее на горящем складе на площади 13 тысяч квадратных метров обрушилась кровля. Кроме того, в МЧС сообщили, что количество сил, задействованных в ликвидации пожара, возросло до более 100 специалистов и 27 единиц техники.