Пропала связь с сотрудниками горящего в Пушкине склада

В подмосковном Пушкине перестали выходить на связь семь сотрудников склада с моторными маслами, где начался мощный пожар. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

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«Огонь со здания перекинулся на соседние складские комплексы, слышны звуки взрывов. Как рассказали нам очевидцы, прямо сейчас проводится эвакуация персонала из ближайших к горящему складу зданий», — говорится в публикации.

Пожар в Пушкине начался вечером 7 июня. Издание Life со ссылкой на SHOT сообщает, что, по предварительным данным, склады принадлежат компании Luxe Oil.

Черный дым из здания на улице Новой простирается в сторону Ярославского шоссе. Информация о причинах возгорания пока отсутствует.

Сообщалось, что пожар стал быстро разрастаться.