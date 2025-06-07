В Подмосковье загорелся склад с горючими веществами

В подмосковном Пушкино горит здание, в котором находятся бочки с легковоспламеняющейся жидкостью, газовые баллоны и поддоны. Об этом информирует МЧС.

Площадь пожара уточняется.

«На месте работают более 50 специалистов и 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются», — сообщают спасатели.

Очевидцы говорят о громких звуках взрывов, отмечает телеграм-канал Shot.

По его данным, склады могут принадлежать компании Luxe Oil.

Горящее здание находится на улице Новой. Густой чёрный дым тянется в сторону Ярославского шоссе.

По информации канала «База», огнём охвачено более 8 тысяч квадратных метров. Внутри здания хранятся автомобильные краски, масла и другие легковоспламеняющиеся вещества.