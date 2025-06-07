Площадь пожара на складах в Пушкино возросла до 20 тысяч квадратных метров. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил Telegram-канал «112».

— Горят три склада. Информация о пострадавших пока в экстренные службы не поступала, — передает Telegram-канал.

7 июня в Пушкине загорелся склад с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами. В МЧС России сообщили, что в ликвидации возгорания участвуют более 50 специалистов и 12 единиц техники. При этом в ведомстве уточняли, что площадь пожара на тот момент составляла 8,1 тысячи квадратов. Также на место следует лаборатория по замеру воздуха на предмет превышения ПДК.

В этот же день стало известно, что прокуратура Московской области контролирует установление обстоятельств и причин пожара, который произошел на территории склада в Пушкине. По данным некоторых СМИ, семь сотрудников склада, предварительно, не выходят на связь. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.