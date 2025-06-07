В Германии автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие

В Германии водитель на легковой машине врезался в группу людей. Инцидент произошел в городе Пассау. Подозреваемый задержан, по первоначальным данным, среди пострадавших — его жена и дочь. Об этом сообщает издание Nordbayern.

Мужчина въехал на автомобиле в группу людей в Пассау вечером 7 июня. Пять человек доставлены в больницу с травмами, сообщил представитель полиции.

Отмечается, что в число пострадавших входят 38-летняя жена водителя и пятилетняя дочь. Они госпитализированы.

Водитель задержан, известно, что ему 48 лет. В полиции не исключили, что он умышленно направил транспортное средство в группу людей.

«Криминальная полиция находится на месте происшествия и занимается расследованием», — сказал представитель силовых структур.

Аналогичный случай произошел в Мюнхене в феврале. Тогда автомобиль врезался в толпу демонстрантов. За рулем оказался 24-летний уроженец Афганистана, который ранее привлекался к ответственности за торговлю наркотиками и кражи.

Двое из раненых — женщина и ребенок — позже скончались в больнице.