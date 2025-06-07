Неизвестный обстрелял участников велопробега в европейской стране

В немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошел инцидент со стрельбой по участникам велосипедного пробега. Как сообщает издание Bild, нападение произошло вечером 6 июня около 20:30 по местному времени на площади Аугуст-Бебель-Платц.

На площади собрались около 1,3 тысячи велосипедистов после завершения 13-километрового маршрута.

По предварительным данным, неизвестный злоумышленник использовал пневматическое оружие, стреляя пластиковыми пулями. В результате инцидента пострадали семь человек, благодаря велосипедной экипировке серьезных травм удалось избежать. Пострадавшие не стали обращаться за медицинской помощью.

Полиция изъяла на месте происшествия несколько пуль и проводит расследование для установления личности и мотивов нападавшего. Велопробег проводился в рамках акции, посвященной Всемирному дню велосипеда и пропаганде экологичного транспорта.

Местные власти пока не комментируют возможные версии произошедшего.