15-летней матери, выбросившей новорожденного ребенка из окна, продлили срок задержания

В Ленинградской области продлили срок задержания 15-летней матери, обвиняемой в том, что она выбросила своего новорожденного ребенка из окна. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по региону.

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Суд не стал избирать меру пресечения в отношении несовершеннолетней, являющейся подозреваемой по уголовному делу. Ей было продлено задержание на 72 часа.

По предварительной информации, девушка прописана в Калининском районе Санкт-Петербурга, но последние шесть месяцев жила с семьей своего парня. Утверждается, что она нигде не учится, а источник издания в правоохранительных органах охарактеризовал ее образ жизни как "беспорядочный".

На видео, предоставленном Следственным управлением Следственного комитета России по Ленинградской области, девушка подтверждает, что осознает содеянное.

Несовершеннолетняя также выразила раскаяние в совершенном поступке. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство матерью новорожденного ребенка (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).