Пропавшую в Петербурге девятиклассницу нашли мертвой

Тело десятиклассницы, пропавшей 11 марта, нашли на берегу Финского залива 8 июня, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Девушка находилась в розыске три месяца.

Источник сообщил, что утром 8 июня люди, прибывшие на катере с Финского залива, нашли на берегу возле дома 72 на Приморском проспекте тело неизвестной девушки.

Прибывшая на место опергруппа опознала в погибшей пропавшую школьницу.

Отмечается, что по факту исчезновения девушки ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Устанавливаются причины смерти десятиклассницы.