На Украине сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове произошли в общей сложности четыре взрыва. Об этом сообщает местное издание «Общественное. Харьков».

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Подробности случившегося не приводятся.

По данным карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области действует воздушная тревога.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ночью город пережил «мощнейшую» атаку с начала Россией военной операции на Украине. По его словам, город был атакован ракетами, беспилотниками и управляемыми авиабомбами — за полтора часа в городе прозвучало по меньшей мере 40 взрывов.

Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» утром сообщил, что в Харькове ночью было более 50 взрывов. В результате обстрелов в разных районах города начались пожары.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что российские войска этой ночью «очень хорошо ударили» по логистике и связи Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате этих атак ротация украинских подразделений и поставки оружия на фронт оказались нарушены.