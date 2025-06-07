Жена возможного участника атаки на аэродромы объявлена в розыск

В базе федерального розыска МВД появилась карточка с именем Екатерины Тимофеевой, жены предпринимателя Артема Тимофеева — предполагаемого участника атаки на аэродром «Белая» в Иркутской области. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

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Ранее в Минобороны сообщили, что 1 июня ВСУ ударили FPV-дронами по военным аэродромам в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В результате атаки загорелось несколько единиц авиационной техники. Некоторых участников запусков БПЛА удалось задержать.

В карточке отмечается, что разыскиваемой 35 лет, она родилась в Киеве 1 июля 1990 года.

Конкретная уголовная статья, по которой разыскивается Екатерина Тимофеева, в базе данных МВД не указана. Также нет особых примет. Однако объявление в розыск свидетельствуют о ее возможности причастности к уголовному делу, пояснили журналисты.

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По их данным, женщина активно вела страницы в соцсетях, числилась директором по менеджменту в проекте с названием Dastish fantastish.

Напомним, что накануне был объявлен в розыск муж Екатерины Артем Тимофеев, 36-летний уроженец Донецка, прописанный в Миассе Челябинской области.

По данным следствия, 10 лет назад мужчина зарегистрировал в Краматорске бизнес, связанный с транспортными перевозками и торговлей. Предположительно, именно ему принадлежали фуры, с которых была произведена атака на аэродромы.