На Урале ревнивец удерживал дома возлюбленную, приставив ей нож к горлу

На Урале неоднократно судимый мужчина удерживал возлюбленную дома, приставив к ее горлу нож. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

© Telegram-канал «Свердловская полиция»

Инцидент произошел 7 июня в городе Каменске-Уральском — местный житель 1994 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, удерживал в квартире на улице Каменской свою 29-летнюю избранницу, угрожая ей ножом. Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, прибывшие на место полицейские столкнулись с сопротивлением.

Мужчина отказывался открывать дверь и неоднократно выходил на балкон, приставляя нож к горлу женщины. В ходе переговоров пострадавшей удалось открыть дверь и убежать, после чего полицейские задержали нападавшего с применением спецсредств.

Подозреваемый ранее был неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ. Предварительно, причиной преступления стала ревность и недовольство тем, как женщина воспитывает детей.