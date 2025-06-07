В Турции разгорелся крупный скандал вокруг обмана туристов

В Турции арестовали крупную группу мошенников, которая похищала деньги со счетов иностранных туристов. Аферистами руководил владелец одного из отелей в курортном городе Кушадасы на побережье Эгейского моря, пишет Anadolu.

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Министр внутренних дел Турции Али Ерликая уточнил, что операция против мошенников была проведена 31 мая по 27 адресам в Измире, Анталье, Стамбуле и Мугле. Всего в рамках дела арестованы 20 человек.

По версии местной прокуратуры, глава группы передавал данные с банковских карт отдыхающих компаниям по аренде автомобилей, хозяевам других гостиниц.

В ведомстве пояснили, что туристы уже после возвращения в свои страны узнавали о неоднократном снятии денег.

От действий злоумышленников пострадали 268 человек, с их карт похитили в общей сложности 1,15 млрд лир (2,3 млрд рублей), отметили правоохранители.

Напомним, что в январе в Стамбуле задержали 30 подозреваемых в краже денег у туристов. Водители такси и другие соучастники брали деньги, чтобы «проверить их на фальшивость», а затем похищали эти средства.