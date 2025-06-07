Восьмилетнего мальчика изнасиловали в детском лагере в Ленобласти

В Ленинградской области ребенок подвергся изнасилованию в детском лагере. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

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Предварительно, инцидент произошел в период с 21 по 31 марта в детском лагере, расположенном в поселке Лемболово Всеволожского района. 37-летняя мать пострадавшего восьмилетнего мальчика обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее сына изнасиловали.

Матери пострадавшего ребенка известно лишь имя предполагаемого преступника. Полицейские передали информацию о случившемся в ГСУ СК России по Петербургу.

До этого в Ленинградской области 19-летний юноша попал в больницу после того, как его изнасиловали. Во время осмотра проктологом молодой человек рассказал, что 25 мая стал жертвой изнасилования со стороны малознакомого мужчины на территории Подмосковья.