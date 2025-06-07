В Кстовском районе Нижегородской области на территории завода по производству битума произошел пожар. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в субботу днем, 7 июня. По предварительным данным, сотрудники площадки не пострадали.

«Сегодня в дневное время на территории промышленного предприятия по производству битума в Кстовском районе произошло возгорание», — отметили в региональной прокуратуре.

Очевидцы ЧС в Кстово заметили, что слышали два хлопка перед тем, как вспыхнул пожар.

В МЧС пояснили, что площадь пожара составила 200 квадратных метров. К тушению привлечены 70 человек и 26 единиц техники. Кроме того, со станции Зелецино на место инцидента выехал пожарный поезд.

Прокуратура выясняет обстоятельств возгорания. Она также контролирует, как спасатели ликвидируют пожар.