У берегов Греции произошло мощное землетрясение

Подземные толчки магнитудой 5,1 были зафиксированы на глубине 8 километров вблизи города Неа-Рода на побережье Греции.

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Греции, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземный толчок был зафиксирован в 15.46 по местному времени, что совпадает с московским временем.

Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах к юго-востоку от города Неа-Рода, население которого насчитывает примерно 1,1 тыс. человек. Очаг сейсмической активности располагался на глубине 8 километров.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Власти продолжают мониторить ситуацию и призывают жителей сохранять спокойствие.

Накануне у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Ранее на этой неделе в районе побережья Индонезии были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2 на глубине 10 км, эпицентр находился в 227 км от Амахаи.