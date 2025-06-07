"Мисс Эквадор" Мария Аргуэлло умерла в 28 лет

В возрасте 28 лет неожиданно скончалась полуфиналистка конкурса «Мисс Эквадор» Мария Лорена Аргуэлло. Об этом пишет The Daily Mail.

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Согласно публикации, Аргуэлло впервые стала участницей конкурса красоты в прошлом году: она представляла Эквадор на «Мисс Вселенной». За три недели до мероприятия она получила степень врача-хирурга в университете.

Как отмечает Hola, Аргуэлло также занималась волонтерской деятельностью. Ее кончину подтвердил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Concurso Nacional de Belleza , но не назвал причину смерти.

В апреле в Турции 27-летняя модель и обладательница титула «Мисс Европа-Косово» Гюлер Эрдоган упала с эстакады на дорогу и попала под машину. Вместе с близкими и подругами она отправилась в город Гиресун, чтобы отпраздновать окончание Рамадана . По пути ее остановили полицейские и обнаружили, что она пьяна. Модель попыталась скрыться от правоохранителей, перебежала на другую сторону трассы и спрыгнула с эстакады, когда там проезжал автомобиль. Он ее сбил.