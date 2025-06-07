В Финляндии облили краской здание минобороны

Фасад здания минобороны Финляндии в Хельсинки, как пишет Yle, активисты пропалестинской группы Palestine Action облили розовой краской.

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В ночь на 7 июня полиция получила сообщение об акции. Охранник рассказал, как мужчина и женщина покидали место ЧП. Подозреваемых еще не нашли.

Дело расследуется как особо тяжкое причинение вреда имуществу.

Работы по уборке начнутся в понедельник, сообщили в самом министерстве.

Международная группа Palestine Action взяла ответственность за инцидент. В соцсетях она уточнила, что обрызгала фасад здания водорастворимой краской. Активисты выступают против конфликта в Газе и сотрудничества минобороны Финляндии с оборонными производителями Израиля.