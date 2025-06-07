В Хельсинки облили краской здание минобороны Финляндии

Пропалестинские активисты, протестующие против политики Финляндии, облили розовой краской здание министерства обороны в Хельсинки. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел ночью 7 июня в Хельсинки. Двое неизвестных облили розовой краской главный вход в здание министерства обороны.

Охрана заметила, что это были мужчина и женщина, но задержать их не удалось. Возбуждено дело о причинении имущественного вреда, подозреваемых разыскивают.

По данным местных СМИ, ответственность за произошедшее взяла на себя группа активистов Palestine Action. Она протестует против сотрудничества финского минобороны с военно-промышленными компаниями Израиля.

Активисты заявили, что фасад здания облили водорастворимой краской.

Здание министерства обороны Финляндии было построено по проекту российского архитектора Карла Энгеля в 1822 году. Оно было разрушено во время второй мировой войны, но в 1950-х годах его восстановили.

Это не первый случай, когда исторические здания в Хельсинки страдают от активистов-вандалов.

В сентябре демонстранты из экологических групп облили колонны здания парламента красной краской. Так они протестовали против продолжения добычи торфа. Полиция расценила этот акт как вандализм при отягчающих обстоятельствах и нарушение правил проведения собраний.