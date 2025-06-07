Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара на складе в Ростовской области

Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту крупного пожара на складе в городе Азове. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там заявили, что проверка призвана установить обстоятельства и причины случившегося.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой ведомство даст оценку действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования», — сказано в сообщении.

Сейчас в Азове горит склад на 2 000 кв. м. На месте работают 37 огнеборцев и 13 единиц техники.

4 июня в бизнес-центре Санкт-Петербурга людей эвакуировали из-за возгорания лифта. В МЧС рассказали, что причиной произошедшего стало возгорание лифтового оборудования. Во время пожара никто не пострадал.

По словам очевидцев, в бизнес-центре они не слышали сигнализации. Тем не менее, работники быстро разблокировали все двери и помогли людям безопасно покинуть здание.