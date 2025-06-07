В Ростовской области полностью ликвидировали пожар на складе

Пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали возгорание на складе полимерной продукции в Азове Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Пожар возник на складе полимерной продукции на площади 2 тыс. кв. м. в городе Азове. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, к работам привлечены 37 пожарных и 13 единиц техники. Мужчина, работник склада 1978 года рождения, госпитализирован с ожогами.