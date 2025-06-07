За сутки в подмосковных водоемах погибли двое детей

За минувшие сутки в подмосковных водоемах утонули двое детей. Об этом сообщила пресс-служба областного управления СК РФ.

«Зафиксировано два несчастных случая - гибель малолетних детей во время купания в Пушкино и Щелково. Возбуждены уголовные дела», - отметили в источнике.

В источнике отметили, что чаще всего трагедии на воде происходят из-за неумения плавать, из-за купания в неположенных местах, несоблюдения правил безопасности и отсутствия контроля со стороны взрослых.