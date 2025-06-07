В Пермском крае пожарный спас дедушку, застрявшего на карнизе балконе

В городе Чайковский Пермского края спасатели МЧС помогли пожилому мужчине, который оказался на карнизе четвертого этажа жилого дома. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства и опубликовали видео.

Инцидент произошел вечером в пятницу. Местные жители заметили пожилого мужчину на опасной высоте и вызвали экстренные службы. На место прибыли пожарные, которые с помощью автолестницы добрались до балкона.

По информации ведомства, один из спасателей — Марсиль Гумиров — аккуратно подхватил пожилого человека и помог вернуть его в квартиру. Представители МЧС уточнили, что операция прошла быстро и без происшествий.

До этого в Новосибирской области нашли 72-летнего Юрия Островского, который потерялся в лесу и шесть дней выживал там без еды и теплой одежды. Найти мужчину помогла его собака, которая не отходила от хозяина. Сам мужчина уже не мог двигаться, а его любимица лаем звала на помощь.