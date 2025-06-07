В Петербурге лжеполицейские устроили «обыск» в квартире и вынесли деньги и драгоценности

В Петроградском районе Петербурга школьница впустила в квартиру неизвестных, которые под видом обыска украли у ее родителей наличные из сейфа. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать 13-летней школьницы. По словам женщины, ее дочь находилась дома одна. В дверь позвонили двое мужчин, которые представились полицейскими.

Девочка впустила незнакомцев в квартиру. Под видом обыска жилища, злоумышленники украли из сейфа 4 млн рублей наличными и украшения. Общий ущерб составил 6,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

До этого в Прокопьевске 15-летний подросток «помог» мошенникам похитить у своих родителей все сбережения. Аферисты представились сотрудниками надзорного ведомства и сообщили, что мальчику нужно провести инвентаризацию имевшихся дома наличных. Подросток передал водителю такси найденные в родительском сейфе 10 тысяч долларов и 10 тысяч евро, на следующий день школьник через банкомат снова перевел крупную сумму злоумышленникам. Общий ущерб составил 3 млн рублей.