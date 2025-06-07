В Волгодонске дети показали нацистское приветствие возле знамени Победы

В Волгодонске дети продемонстрировали нацистское приветствие на фоне знамени Победы, чтобы стать популярными в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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Компания ради хайпа в соцсетях сняла видео, где несколько детей демонстрируют нацистское приветствие на фоне знамени Победы. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личности участников изготовления контента и доставили в отдел полиции идейных вдохновителей этого поступка — ими оказались 13-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Дети извинились за то, что сделали, и пообещали, что подобного больше не повторится. Они объяснили свой поступок желанием легко получить просмотры в соцсетях.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что школьники не состоят на учете. Уголовное дело по факту произошедшего не возбуждалось.