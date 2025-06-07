В Бельгии зарезали мать и дочь с Украины, их дом подожгли

В Бельгии возбуждено дело о двойном убийстве после пожара, произошедшего сегодня утром. 46-летняя мать и ее 6-летняя дочь из украинской семьи были найдены мертвыми в своем доме. У обеих нашли ножевые ранения, сообщает VRT.

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Пожар начался сегодня около 9.30 утра в доме на Милсестраат в Хаасроде. Из окон квартиры на первом этаже шел сильный дым. На место прибыли экстренные службы.

Огонь удалось потушить, в квартире спасатели обнаружили тело матери (46 лет) и раненую дочь (6 лет). Девочку реанимировали, но спасти ее не удалось.

У обеих на теле нашли ножевые ранения. Прокуратура Левена начала расследование двойного убийства. Первые выводы экспертов показывают, что пожар начался в доме, не исключен поджог.

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Позже выяснилось, что погибшие – члены украинской семьи, в Бельгии они жили уже 3 года. По данным местным властей, глава семьи находится на Украине. У погибшей женщины также был 16-летний сын, который находился в школе во время пожара. Его взяли под опеку.