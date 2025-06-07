Грузовой поезд с цистернами бензина сошел с рельсов в Румынии

В Румынии грузовой поезд с 35 цистернами бензина сошел с рельсов на магистрали Бухарест-Крайова, движение по путям заблокировано, сообщает телеканал Digi24.

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Инцидент произошел ночью в районе населенного пункта Мэлдэень. Уточняется, что с рельсов сошли локомотив и две цистерны с топливом, одна из которых получила повреждения. Место аварии находится в 1,5 км от жилых домов и в 1,1 км от национальной дороги DN6.

Пожарные, как отмечается, «регулярно охлаждают» поврежденный вагон. На месте ЧП работает спецтехника для ликвидации последствий аварий и машина химзащиты. Движение поездов и подача электроэнергии в этом районе приостановлены.

Все 35 вагонов состава были загружены бензином. Представителей экослужб уведомили о происшествии для контроля вероятного загрязнения окружающей среды.