Бывшего генерала Шамарина этапировали в колонию
Вадим Шамарин, ранее занимавший пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, отправлен отбывать срок за получение взяток.
Вадим Шамарин, занимавший ранее должность начальника Главного управления связи Вооруженных сил России и заместителя начальника Генерального штаба, был этапирован в исправительную колонию, передает ТАСС. Эту информацию подтвердили представители правоохранительных органов.
Место отбывания наказания не уточняется.
Шамарин был осужден за получение взяток и ранее разжалован в связи с уголовным делом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Шамарин получил семь лет лишения свободы по делу о крупной взятке. Приговор генералу вступил в законную силу.
Ранее суд запретил продажу белого Mercedes, принадлежащего семье Шамарина.