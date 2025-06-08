Появились жуткие подробности убийства матери и дочери с Украины в Бельгии

Убийцей женщины и ее 6-летней дочери, переехавших в бельгийский город Хаасроде с Украины, как сообщает газета HLN, оказался сын погибшей.

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«Жители увидели, как 16-летнего сына уводит полиция», - говорится в материале.

Известно, что задержанного допрашивали несколько часов. Согласно информации прокуратуры Левена, юноша признался в поджоге и убийстве матери и сестры.

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В субботу началось расследование двойного убийства после пожара в Хаасроде. 46-летняя мать и ее дочь из украинской семьи были обнаружены мертвыми в своем доме. У обеих жертв были многочисленные ножевые ранения.

Сын погибшей, согласно первоначальной версии, в это время находился в школе.

Семья жила в Бельгии последние три года. Муж погибшей воюет на стороне ВСУ.