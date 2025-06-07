В Донецке 600 человек остались без света из-за аварии на подстанциях

Семь трансформаторных подстанций, обеспечивающих светом Калининский район Донецка, автоматически отключились, в результате чего без света остались 600 абонентов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

"По информации государственного предприятия "Донецкие городские электрические сети", в Калининском районе произошло автоматическое отключение семи трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 600 абонентов (район ДС "Дружба")", - написал он.

Кулемзин добавил, что специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения.