Завернутую в пакет новорожденную нашли у озера в российском регионе

На берегу озера в Красноярском крае обнаружили новорожденную, завернутую в полотенце и пакет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке Следственного комитета (СК) России.

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По данным СК, ребенка без признаков жизни нашли в селе Зыково Березовского района. Сейчас на месте работают следователи, для выяснения обстоятельств произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено дело. Мать девочки ищут.

Ранее следователи нашли и задержали девушку, выбросившую из окна машины во Всеволожском районе Ленинградской области новорожденного младенца.