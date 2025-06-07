В Омской области более 10 детей отравились в лагере

В Омской области резко выросло число госпитализированных детей из лагеря «Орленок» — с четырех до 11. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

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По информации ведомства, вечером 5 июня несколько детей почувствовали себя плохо. На следующее утро из-за ухудшения самочувствия они обратились за медицинской помощью. В результате на следующий день 11 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет доставили в инфекционную больницу с одинаковыми симптомами заболевания.

Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное. Обстоятельства происшествия выясняются.

Накануне в Египте 12-летний турист из России попал к медикам после участия в пенной вечеринке в отеле. Инцидент произошел в гостинице SUNRISE Montemare Resort в Шарм-эш-Шейхе. Мальчик, отдыхавший с матерью из Салехарда, принял участие в развлекательном мероприятии, где случайно наглотался пены. Вечером у него началась сильная рвота. Родственница пыталась помочь с помощью сорбентов, но состояние ухудшалось, и пришлось вызывать скорую помощь.