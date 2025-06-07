Россиянин поссорился с соседом из-за шума и сжег его машину

Житель Владивостока сжег автомобиль соседа, который сделал ему замечание из-за шума. Об этом сообщает краевое управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 31-летний житель Владивостока. Мужчина сообщил о поджоге его иномарки. Как установили полицейские, накануне потерпевший поссорился со своим соседом, который шумел на улице.

После ссоры приморец вернулся домой, а сосед поджег его автомобиль марки Toyota Vitz. 46-летний подозреваемый в поджоге задержан, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

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До этого в Воронежской области мужчина из любопытства поджег автомобиль. Мужчина признался, что хотел провести эксперимент и проверить, загорится ли машина от колеса. Транспортное средство выбрал случайно, нашел пенопласт, подложил его под колесо и поджег. Увидев, что колесо расплавилось, но кузов не загорелся, он поспешил скрыться.

Ранее пьяный россиянин сжег автомобиль соседки после драки с ее мужем.