Землетрясение произошло в акватории Байкала

Утром 7 июня в акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщил байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение было зафиксировано в 10:35 по местному времени (05:35 по Москве), его энергетический класс — 11,9. По данным сейсмологов, эпицентр находился в северной части озера, примерно в 18 километрах к северо-западу от полуострова Святой Нос и в 8 километрах к северу от острова Большой Ушканий, где расположено крупнейшее лежбище байкальской нерпы. Интенсивность в эпицентре достигала 6 баллов.

Слабые толчки силой 3–4 балла могли ощущаться в населенных пунктах Усть-Баргузин, Адамово, Гусиха, Баргузин, Максимиха, Улюн (Бурятия) и Онгурен (Иркутская область), говорится в сообщении.

Район Байкала считается активной сейсмической зоной, где проходит Байкальская рифтовая зона — область расхождения Евразийской и Амурской тектонических плит. Это одна из причин регулярных землетрясений в регионе.

Днем ранее у побережья южных Курил в Тихом океане было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1.