Минобороны требует взыскать почти 38 млн рублей с завода «Машиностроитель»

Минобороны России требует взыскать почти 38 млн рублей с ООО «Воскресенский завод «Машиностроитель».

По данным ТАСС, точная сумма иска составляет 37 млн 926 тыс. рублей.

Отмечается, что исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы.

Ранее стало известно, что срок предварительного расследования по уголовному делу главы АО «Военторг» Владимира Павлова был продлён до 30 июня.

Также Минобороны требует взыскать 250 млн рублей с Института инженерной физики.