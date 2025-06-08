Минобороны требует взыскать почти 38 млн рублей с завода «Машиностроитель»
Минобороны России требует взыскать почти 38 млн рублей с ООО «Воскресенский завод «Машиностроитель».
По данным ТАСС, точная сумма иска составляет 37 млн 926 тыс. рублей.
Отмечается, что исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы.
Ранее стало известно, что срок предварительного расследования по уголовному делу главы АО «Военторг» Владимира Павлова был продлён до 30 июня.
Также Минобороны требует взыскать 250 млн рублей с Института инженерной физики.