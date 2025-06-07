Минобороны подало иск к Институту инженерной физики

Министерство обороны Российской Федерации подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление с требованием о взыскании с АНО «Институт инженерной физики» 250 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документы.

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Точная сумма исковых требований — 253 млн 325 тыс. 129 рублей.

В суде сообщили, что исковое заявление уже принято к производству.

В начале мая сообщалось, что Минобороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы новый иск к АО «Военторг» с требованием взыскать с компании почти 914 тысяч рублей. В январе суд принял иск министерства к «Военторгу» о взыскании более 111 тысяч рублей.

В конце мая военное ведомство подало серию исков к ОАО «Российские железные дороги» на более 30 млн рублей.

Кроме того Минобороны потребовало от суда взыскать с ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» 2,6 млрд рублей.