СМИ: Упавший на рельсы на станции метро «Сокол» пассажир погиб

Пассажир, который упал на рельсы на станции «Сокол» Замоскворецкой линии московского метрополитена, погиб, его тело подняли на платформу. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

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— Упавший на рельсы на станции метро «Сокол» пассажир погиб, тело подняли на платформу, сообщил источник <...>. Движение на Замоскворецкой линии восстановлено, — передает Telegram-канал агентства.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили о временном увеличении интервалов движения поездов на северном участке Замоскворецкой линии из-за человека на путях.

29 мая в ведомстве на том уже участке Замоскворецкой линии также увеличили интервалы движения составов в связи с нахождением человека на путях. В 07:19 движение поездов восстановилось и вернулось к прежнему графику. Судьба упавшего на рельсы человека осталась неизвестной.

4 апреля мужчина потерял сознание во время посадки на поезд и упал в пространство между ним и платформой на столичном Павелецком вокзале. Прибывшая на место происшествия бригада врачей оказала пострадавшему необходимую медицинскую помощь.