СМИ: Упавший на рельсы на станции метро «Сокол» пассажир погиб

Вечерняя Москва

Пассажир, который упал на рельсы на станции «Сокол» Замоскворецкой линии московского метрополитена, погиб, его тело подняли на платформу. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

СМИ: Упавший на рельсы на станции метро «Сокол» пассажир погиб
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— Упавший на рельсы на станции метро «Сокол» пассажир погиб, тело подняли на платформу, сообщил источник <...>. Движение на Замоскворецкой линии восстановлено, — передает Telegram-канал агентства.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили о временном увеличении интервалов движения поездов на северном участке Замоскворецкой линии из-за человека на путях.

29 мая в ведомстве на том уже участке Замоскворецкой линии также увеличили интервалы движения составов в связи с нахождением человека на путях. В 07:19 движение поездов восстановилось и вернулось к прежнему графику. Судьба упавшего на рельсы человека осталась неизвестной.

4 апреля мужчина потерял сознание во время посадки на поезд и упал в пространство между ним и платформой на столичном Павелецком вокзале. Прибывшая на место происшествия бригада врачей оказала пострадавшему необходимую медицинскую помощь.