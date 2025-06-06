В московском метро произошел сбой на Замоскворецкой линии

В московском метро зафиксирован сбой на Замоскворецкой линии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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«На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», – говорится в сообщении.

В столичном Дептрансе отметили, что движения нет от станции «Речной вокзал» до станции «Белорусская». В обратном направлении поезда идут с увеличенным интервалом.

В конце апреля в петербургском метрополитене произошел инцидент, в результате которого две женщины получили травмы во время работы эскалатора. Это случилось на станции «Василеостровская». Причиной происшествия стал сбой в механизме, который неожиданно возобновил движение после остановки. На видео с места событий видно, как три женщины поднимались по эскалатору самостоятельно, но внезапно он начал двигаться, и одна из них упала, скатившись вниз. В итоге 74-летней пассажирке потребовалась медицинская помощь, и ее госпитализировали с травмой левой руки.