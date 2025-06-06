Трое москвичей изнасиловали пьяную соседку

Расследование уголовного адела о групповом изнасиловании девушки на юго-западе Москвы завершили следователи столичного главка СК России. Об этом сообщает «Лента.ру».

© Московский Комсомолец

По версии следствия, трое пьяных мужчин, находясь в квартире дома на Литовском бульваре в ночь на 8 декабря 2024 года, убедились, что их соседка находится в беспомощном состоянии, и надругались над ней.

Подозреваемые были вскоре задержаны сотрудниками полиции и помещены в СИЗО. Дело в ближайшее время поступит в суд.

Фигурантам предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в надругательстве над восьмиклассницей.