В южноафриканском Крюгерсдорпе надувной замок с детьми подбросило на 12 метров из-за сильного ветра, двое детей получили серьезные травмы. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 31 мая на территории начальной школы Laerskool Protearif во время массового благотворительного мероприятия, которое собрало более тысячи человек. По словам очевидцев, надувной замок не был закреплен и порыв ветра буквально сорвал его с земли. В результате батут поднялся на высоту более 12 метров и двое детей, не удержавшись, выпали из него.

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Отмечается, что родители, на глазах которых все происходило, попытались смягчить их падение, образовав «живую подушку», однако дети все равно получили серьезные травы. У одного из них диагностировали перелом черепа, а у другого — перелом руки. Они оба были экстренно госпитализированы в больницу.