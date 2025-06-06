СМИ: у арестованного редактора Аллаярова есть хронические заболевания

Агентство URA.RU сообщило, что опасается за жизнь и здоровье редактора Дениса Аллаярова, которого суд отправил под стражу до 4 августа по подозрению в даче взятки.

«Адвокаты просили отложить суд на 72 часа, чтобы получить необходимые документы, и зафиксировать состояние здоровья — у Дениса есть хронические заболевания. Но нам отказали без объяснения причин. Кроме того, мы попросту опасаемся за жизнь Дениса: за время работы он как профессиональный журналист успел нажить себе врагов», — говорится в сообщении агентства.

Ранее стало известно, что Денис Аллаяров, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в даче взятки, является племянником бывшего сотрудника полиции Андрея Карпова, который также проходит фигурантом в уголовном деле и подозревается в получении взятки.

Карпов отправлен под домашний арест. Аллаяров взят под стражу на два месяца.