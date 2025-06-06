В Москве саперы достали из-под BMW подозрительный предмет

На западе Москвы сапер достал неизвестный предмет из-под BMW, владелец которой ранее обратился к правоохранителям. Ранее сообщалось, что под машиной находился GPS-трекер, однако позже оттуда извлекли еще один предмет. Как сообщили правоохранители, он не представляет опасности.

На помощь взрывотехнику пришел робот, чтобы извлечь предмет из-под автомобиля. В настоящее время территория на Молодогвардейской улице оцеплена.

Напомним, в области бензобака владелец иномарки обнаружил некий предмет, прикрепленный на магните. Сообщалось, что он оказался GPS-трекером.

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Мужчина сообщил, что этот случай обнаружения странных предметов на его авто не первый, у него есть подозрения об установленной за ним слежке. Хозяин BMW обратился к правоохранителям с просьбой выяснить. кто наблюдает за ним.