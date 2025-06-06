Работу двух московских аэропортов ограничили

Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский
Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
По его словам, данная мера вводилась для обеспечения безопасности полетов самолетов.
Ограничения были введены в связи с атакой БПЛА на Москву. По словам Сергея Собянина, сперва средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник, летевший в сторону столицы.
После было ликвидировано еще два дрона. На месте падения фрагментов БПЛА в настоящее время задействованы специалисты экстренных служб.