Работу двух московских аэропортов ограничили

Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

© m24.ru

По его словам, данная мера вводилась для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ограничения были введены в связи с атакой БПЛА на Москву. По словам Сергея Собянина, сперва средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник, летевший в сторону столицы.

После было ликвидировано еще два дрона. На месте падения фрагментов БПЛА в настоящее время задействованы специалисты экстренных служб.