Росгвардия пресекла теракт с БПЛА на военном объекте под Рязанью

Сотрудники Росгвардии пресекли террористический акт с применением беспилотника на военном объекте в Рязанской области. Об этом говорится в телеграм-канале силового ведомства.

Злоумышленника выявили сотрудники Росгвардии, охранявшие объект одного из силовых ведомств. Он готовил террористический акт при помощи беспилотного летательного аппарата.

Преступник имел травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами. Он оказал сопротивление и был нейтрализован.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили два подготовленных к взлету беспилотника. В качестве боевых частей на них имелись кумулятивные гранаты РКГ-3, которыми можно было управлять дистанционно.