Стали известны новые подробности убийства Михаила Круга

Аксинья Кравченко

Журналисты Антон Старков и Анастасия Луговская, а также близкий друг певца Михаила Круга Ирина Чикунова в рамках второго выпуска подкаста SHOT Crime, посвященного преступной группировке «Тверские волки», раскрыли новые подробности убийства шансонье. Эпизод опубликован во «ВКонтакте».

Стали известны новые подробности убийства Михаила Круга
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Напомним, что «Тверские волки» или «Ломовские» является одной из самых опасных и влиятельных ОПГ Тверской области в 2000-х годах. Круга с группировкой связывала близкая дружба со смотрящим по Твери в то время Сашей Северовым.

В причастности группировки к смерти певца в 2012 году признался один из ее членов Александр Осипов по прозвищу Волк. Чикунова указала, что 1 июля 2002 года двое участников банды проникли в дом Круга с целью похищения антикварных икон. Они столкнулись с тещей певца, а затем и с ним самим. В результате завязалась перестрелка, в которой шансонье получил два огнестрельных ранения и скончался на следующий день.

За что убили Михаила Круга на самом деле

Следствие рассматривало разные версии произошедшего, в том числе заказное убийство, а также подозревало супругу Круга Ирину, но впоследствии эта версия была официально исключена. После того, как исполнители сообщили о случившемся главе ОПГ Александру Костенко (Лом), он немедленно отправил их из города, чтобы скрыть следы. Кроме того, чтобы отвести подозрения, он объявил награду за информацию о преступлении и лично подключился к поискам, чтобы «найти виновных».