Стали известны новые подробности убийства Михаила Круга

Журналисты Антон Старков и Анастасия Луговская, а также близкий друг певца Михаила Круга Ирина Чикунова в рамках второго выпуска подкаста SHOT Crime, посвященного преступной группировке «Тверские волки», раскрыли новые подробности убийства шансонье. Эпизод опубликован во «ВКонтакте».

Напомним, что «Тверские волки» или «Ломовские» является одной из самых опасных и влиятельных ОПГ Тверской области в 2000-х годах. Круга с группировкой связывала близкая дружба со смотрящим по Твери в то время Сашей Северовым.

В причастности группировки к смерти певца в 2012 году признался один из ее членов Александр Осипов по прозвищу Волк. Чикунова указала, что 1 июля 2002 года двое участников банды проникли в дом Круга с целью похищения антикварных икон. Они столкнулись с тещей певца, а затем и с ним самим. В результате завязалась перестрелка, в которой шансонье получил два огнестрельных ранения и скончался на следующий день.

За что убили Михаила Круга на самом деле

Следствие рассматривало разные версии произошедшего, в том числе заказное убийство, а также подозревало супругу Круга Ирину, но впоследствии эта версия была официально исключена. После того, как исполнители сообщили о случившемся главе ОПГ Александру Костенко (Лом), он немедленно отправил их из города, чтобы скрыть следы. Кроме того, чтобы отвести подозрения, он объявил награду за информацию о преступлении и лично подключился к поискам, чтобы «найти виновных».