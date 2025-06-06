В метро Петербурга пассажир упал на пути

В Петербургском метрополитене восстановили штатное движение поездов на первой (красной) линии подземки, прерванное из-за падения человека на пути.

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Движение на участке от станции "Площадь Восстания" до станции "Площадь Ленина" было приостановлено из-за падения пассажира на путь около 15:30 мск.

В связи с прибытием на станцию "Чернышевская" аварийно-спасательных формирований метрополитена станция была временно закрыта на вход, а движение поездов осуществлялось на участках первой линии: от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Площадь Восстания"; от станции "Площадь Ленина" до станции "Девяткино".

В настоящее время станция метро "Чернышевская" работает в обычном режиме, движение поездов по "красной" линии осуществляется в полном объеме, а его интервал постепенно восстанавливается.