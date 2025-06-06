Известная 36-летняя модель найдена мертвой на дне бассейна

Ушла из жизни Лус Мария Агатон, 36-летняя мексиканская бьюти- и фитнес-блогерша, модель и культуристка.

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Как передает Univision, тело молодой женщины было обнаружено на дне бассейна одного из отелей Юкатана, куда Агатон приехала отдохнуть с семьей.

Смерть Лус Марии подтверждена официальным заявлением Ассоциации бодибилдинга и фитнеса Юкатана, а также изданиями Milenio и El Diario de Yucatán.

Бездыханное тело Агатон, избранной "королевой" карнавала Motul 2024 года, нашли около полуночи спутники спортсменки, отошедшие на некоторое время ("буквально на несколько минут"), оставив ее в бассейне одну. Вернувшись и достав блогершу, они некоторое время пытались реанимировать пострадавшую своими силами, но безуспешно.

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Прибывшие медики констатировали смерть в результате утопления. Что именно произошло - пока неизвестно. При этом издание Daily Mail отмечает, что следствием не исключен криминальный след, а именно - предумышленное убийство.

Помимо прочего, Агатон дважды побеждала в фитнес-конкурсах штата в номинации "Бикини" - в 2016 и 2017 гг.