В Петербурге арестовали подростка за поджог автомобиля

Суд заключил под стражу подростка, который поджег автомобиль в центре Петербурга. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

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"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ. <...> Суд избрал стражу по 4 августа", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что вечером 5 июня молодой человек поджег автомобиль Toyota Camry по адресу: ул. Захарьевской, дом 8. После этого он скрылся с места преступления. На следующий день подростка задержали, ему предъявили обвинение. Вину он не признал. Молодой человек является учеником восьмого класса.

Ранее в пресс-службе ГСУ СК России по городу сообщили, что подросток действовал по указанию неустановленных лиц через мессенджер. Он разлил жидкость для розжига на капот автомобиля с определенной серией номеров, в котором якобы находилось взрывное устройство.