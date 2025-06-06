Эксперт назвал возможную причину минирования машины каршеринга в Москве

Минирование машины каршеринга в Москве призвано посеять панику среди населения, и такие действия выгодны Украине. Об этом заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов.

Он отметил, что сейчас «со стороны Украины идет террористическая война» и там «не брезгуют любыми методами».

«Что такое заминировать машину каршеринга? Это погибнут случайные люди, которые абсолютно ни при чем, не имеют никакого отношения ни к обороноспособности, ни к спецслужбам, ни к правоохранительным органам. (…) Это идет, чтобы устроить панику среди населения», - пояснил Игнатов.

Он не исключил, что в деле запугивания заинтересованные в этом лица могут пойти дальше и бомбы в будущем могут быть обнаружены в общественном транспорте и ТЦ. При этом криминалист уточнил, что на данный момент неизвестно, было ли устройство, заложенное под машину, взрывным.

Сегодня стало известно, что сотрудники силовых ведомств проверяют автомобиль, припаркованный у дома на улице Леси Украинки в Москве, из-за похожего на бомбу предмета под ним. Чуть позже появилась информация и о втором подозрительном автомобиле - белом BMW, оставленном на Молодогвардейской улице.